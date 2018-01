Lukaku évacué sur civière, De Bruyne victime d'un tacle assassin, Kompany embêté par son mollet: le point sur les blessures des Diables en Premier League

Week-end noir pour nos Diables exilés en Premier League. Samedi soir, dans la rencontre qui opposait Manchester United à Souhampton, Romelu Lukaku était sorti du terrain sur civière après avoir subi un coup à la tête. Le lendemain, dimanche, De Bruyne quittait le stade en boitant après avoir été violemment fauché par un joueur de Crystal Palace. Avec ces deux blessures, on compte désormais cinq Diables évoluant en Angleterre sur la touche, plus un Vincent Kompany apte à jouer mais qui souffre du mollet.

Romelu Lukaku – tête

Le Belge a été heurté à l’arrière du crâne par le défenseur de Southampton Wesley Hoedt lors d’un duel aérien après seulement neuf minutes de jeu. Il a été évacué sur une civière, avec un masque à oxygène, après plusieurs minutes sans bouger sur la pelouse d’Old Trafford. Finalement, plus de peur que de mal pour le buteur des Diables, puisqu’on a appris qu’il ne sera absent qu’une seule semaine.

Kevin De Bruyne – genou

Victime d’un tacle par derrière de Jason Puncheon dimanche soir dans les dernières minutes de la rencontre face à Crystal Palace, Kevin De Bruyne a aussi évité le pire. « Je vais bien », avait-il confié plus tard dans la soirée. « On verra ce qu’il a, si c’est juste un coup ou autre chose. J’espère que c’est juste un gros coup, mais il ne sera peut-être pas prêt pour le match contre Watford », avait de son côté lâché Pep Guardiola en conférence de presse. On devrait connaître ce lundi la gravité de sa blessure.

Marouane Fellaini – genou

Big Mo est blessé au genou depuis plus d’un mois. Il n’a plus foulé les pelouses anglaises depuis le 25 novembre dernier et une rencontre face à Brighton. « Je ne me souviens pas quand Fellaini a joué pour la dernière fois. Ça fait tellement longtemps que j’ai oublié. C’était contre Brighton. Je ne sais plus, ça fait longtemps », a ironisé José Mourinho au sujet de cette absence prolongée.

Vincent Kompany – mollet

Le défenseur central, en délicatesse avec son mollet depuis le début de la saison, multiplie les arrêts à l’infirmerie. Dernière péripétie en date, une sortie après 11 minutes de jeu à Newcastle mercredi dernier.« Sa blessure n’est pas aussi grave que ce que nous pensions. Nous en saurons plus demain, mais il sera prêt pour les prochains matches », avait assuré Guardiola. « C’était une tension au niveau du mollet, mais pas un gros problème ».

Toby Alderweireld – ischio-jambiers

Le numéro 4 des Spurs s’est blessé lors de la victoire des siens en Ligue des Champions contre le Real Madrid à Wembley le 1er novembre dernier. Il avait été contraint de céder sa place après 24 minutes de jeu. Son club a récemment annoncé qu’il avait repris la course. On devrait, sauf rechute, le revoir sur les terrains au mois de février.

Nacer Chadli – ischio-jambiers

Chadli s’est blessé 15 minutes après son entrée au jeu le samedi 23 décembre lors de la rencontre perdue par West Bromwich à Stoke City. Le Diable rouge souffre une nouvelle fois d’une blessure aux ischio-jambiers. Il faisait, à l’occasion de ce match, son retour à la compétition après 7 matches sans jouer. À la mi-novembre, il s’était blessé à l’entraînement, déjà aux ischio-jambiers. Son entraîneur, Alan Pardew, a confié qu’il serait sur la touche deux mois.