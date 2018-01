Vous connaissez peut-être Anaisia Iacobellis en tant que gérante de la boulangerie « Aux Douceurs d’Anaisia », à Auvelais, mais vous ne soupçonnez certainement pas que la jeune femme de 29 ans est en réalité une princesse Disney.

Lorsqu’elle ne travaille pas dans sa boulangerie, Anaisia revêt sa robe de princesse Ariel et fait le tour des hôpitaux afin de rendre le sourire aux enfants malades.

Cette semaine, elle s’est rendue dans un hôpital bruxellois pour l’ASBL Via Sordini qu’elle vient de rejoindre.

Cette association organise des visites dans les hôpitaux, en collaboration avec l’ASBL « Un temps pour aimer », mais aussi des anniversaires et des spectacles.

« C’était la première fois que je le faisais cette semaine. On me l’a proposé en voyant des photos de moi habillée en princesse. C’était vraiment une belle expérience. On a vu cette fois des enfants qui ne souffraient pas de maladies graves, mais des cas de bronchite et d’autres maladies qui se soignent facilement. Les enfants très malades retournent dans leur famille pour les fêtes s’ils ne doivent pas suivre de traitement lourd durant cette période. »

Pour animer ces enfants hospitalisés qui sont parfois très marqués physiquement et mentalement, les princesses sont préparées. « Dans un sens, pour ce tout premier contact, je préférais rencontrer des enfants qui ne souffraient pas d’une grave maladie, même si on a été préparées psychologiquement. Il faut faire abstraction de leur maladie et des baxters qui les entourent. »

Ces enfants, les princesses les traitent comme des enfants ordinaires. « J’y allais vraiment dans l’optique de passer un bon moment avec les enfants et de leur faire oublier la maladie. L’objectif est qu’ils fassent abstraction de ce dont ils souffrent le temps d’une journée.

On a fait un spectacle avec une petite mise en scène. La mascotte de cet hôpital est un ours appelé Nounours ; il avait disparu et les princesses avaient pour mission de le retrouver toutes ensemble, car l’union fait la force. Ensuite, on a dîné avec eux, et durant l’après-midi, on a offert des cadeaux à ceux qui ne pouvaient pas se déplacer pour voir le spectacle », raconte-t-elle.

« Ariel » a fait une rencontre plus bouleversante que les autres au sein de l’hôpital.

« Ce garçon devait avoir 12 ou 13 ans, mais il était dans le corps d’un enfant de 5 ans.

Je n’ai rien demandé comme information sur sa maladie pour ne pas qu’il pense à ça. »

Et elle compte bien renouveler cette expérience humaine enrichissante. « Lorsque l’ASBL me rappellera, je répondrai présente. Les autres princesses se rendent dans un hôpital en Wallonie ou à Bruxelles tous les samedis. Avec mon emploi du temps, je n’aurai pas le temps de le faire chaque semaine, mais j’aimerais y aller aussi souvent que possible. C’était vraiment touchant. On est revenu fatigués, mais c’était une bonne fatigue. »

Si elle est si douée avec les enfants, c’est en partie grâce à sa formation d’éducatrice. Mais pour faire partie de l’équipe des princesses, aucune formation particulière n’est nécessaire. « Il faut juste avoir du cœur. On fait ça bénévolement. »

La jeune femme encourage d’ailleurs d’autres personnes à faire comme elle. « Je trouve que les gens ne sont pas assez généreux, pas forcément au niveau financier. Ça manque partout, il n’y a pas non plus assez de gens qui se rendent dans les homes ou dans les écoles spécialisées pour personnes handicapées »

Ce dimanche 31 décembre, la jeune femme prévoit de donner ses invendus aux sans-abri. « J’aurais notamment des pâtisseries à leur donner », précise la jeune femme.