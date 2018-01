Carmen: le vent s'atténue dans l'Hexagone mais déferle en Corse

Des rafales à plus de 130 km/h, des vagues de 5 mètres: la tempête Carmen a quitté l’Hexagone lundi soir après avoir balayé la Bretagne et le littoral aquitain, mais le vent va continuer de souffler sur la Corse.

La vigilance orange a été levée à 19h00 sur les 19 départements concernés sur le continent — sauf une partie de la Gironde, qui reste en vigilance orange «inondations» au niveau de la confluence Garonne-Dordogne.

L’alerte a en revanche été maintenue, jusqu’à mardi 06H00, dans les deux départements de Corse. Sur l’île, le vent devrait se renforcer dans la soirée et la nuit, et atteindre au Cap Corse et au sud de Solenzara des rafales de l’ordre de 130-150 km/h, voire «localement et temporairement jusqu’à 170 km/h», selon Météo France.

Carmen, qui a commencé à toucher la France lundi matin, est la troisième tempête hivernale après Ana et Bruno en décembre. Les vents ont fait un mort, un homme d’une soixantaine d’années tué dimanche par la chute d’un arbre sur sa voiture près de Saint-Jean-Pied-de-Port, dans les Pyrénées-Atlantiques.

Plusieurs dizaines de milliers de foyers ont été privés d’électricité, et 65.000 l’étaient encore en fin d’après-midi, en Bretagne mais aussi Poitou-Charentes, Pays de Loire et Aquitaine.

En Vendée, une éolienne de 62 mètres de haut s’est effondrée à Bouin, sectionnée à la base.

En Gironde, dès 11h00 lundi, 725 pompiers étaient mobilisés. A Soulac, à 17H00, les rues côtières étaient recouvertes de sable soufflé par la tempête, et des vagues de 3 à 4 mètres déferlaient sans toutefois atteindre les bâtiments du front de mer, a constaté un journaliste de l’AFP.

Bains du Nouvel An annulés

Sur la côte basque, à Anglet, où les plages sont fermées, une correspondante de l’AFP a observé des vagues de 5 mètres. Fermeture des plages également à Saint-Jean-de-Luz et Biarritz, avec des creux de 5 mètres par endroits.

La concomitance du passage de Carmen avec des coefficients de marée élevés (97 pour la pleine mer lundi après-midi) a fait craindre des phénomènes de submersion marine sur les parties «exposées ou vulnérables» du littoral, notamment en Nouvelle-Aquitaine.

En Charente-Maritime, 7.000 foyers étaient privés d’électricité vers 17H00. Les pompiers n’ont déploré aucun dégât majeur sinon des «caves inondées ou des toitures endommagées». A la pleine mer (16h17 à La Rochelle) «deux crues ont été localisées dans les estuaires de la Gironde et de la Charente», selon la préfecture.

Dans les départements de la façade atlantique, les risques météo ont conduit plusieurs municipalités à annuler des événements prévus en bord de mer, notamment les bains du Nouvel An qui ont été annulés ou reportés, comme celui d’Anglet (Pyrénées-Atlantiques), reprogrammé pour le 7 janvier.

La mairie de La Rochelle (Charente-Maritime) a annulé le bal du Nouvel An prévu lundi soir sur le Vieux-Port et la ville de Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) a interdit l’accès aux plages jusqu’à mardi.

Les consignes à observer en cas de vents violents sont de limiter ses déplacements, d’adapter sa vitesse en voiture, de faire attention aux chutes d’objets, d’éviter de se promener dans les zones littorales et forestières.