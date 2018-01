De Pairi Daiza à Aywaille en passant par Anvers voici toutes les nouveautés 2018 des parcs animaliers

Les soigneurs dans les parcs n’arrêtent jamais, période de fête ou pas. Certains zoos sont fermés cet hiver, mais pas tous. Partout, on prépare l’année 2018. Nous avons fait un petit tour, non exhaustif, des petits et grands nouveaux animaux qui feront le bonheur des visiteurs l’année prochaine.

Parmi les événements, les 175 ans du zoo d’Anvers. C’est l’un des plus anciens et plus célèbres jardins zoologiques d’Europe. Manchots dans les glaces de l’Antarctique, éléphants et girafes régnant sur un magnifique temple égyptien, hippopotames dans une villa rose… il compte plus de 5.000 animaux et plus de 950 espèces. Avec la particularité d’être situé en plein centre-ville, dans un superbe parc anglais à deux pas de la gare centrale.

Pour la petite histoire, c’est en 1843 que Frans Loos, d’abord échevin puis bourgmestre, fonde son « dierentuin ». Aujourd’hui, le zoo a bien grandi, le parc, c’est plus de 12 hectares, plus de 150 personnes employées et plus de 1,7 million de visiteurs par an…

Cherche figurants

Les secrets des festivités du 175 e anniversaire sont bien gardés. Mais on sait que tout débutera le 3 avril sur le thème « Zoo of life », un grand spectacle musical auquel vous pouvez participer.

« Nous sommes à la recherche de centaines de volontaires pour notre spectacle musical plutôt original », nous dit Katrien Goossens, porte-parole. « peu de chose à dévoiler, sachez que zoo of Life, ce sera une manière grandiose de fêter notre 175 e anniversaire ».

Le metteur en scène Luc Stevens donne quelques petits détails : « Zoo of Life est un récit moderne et chaleureux sur le zoo et l’amour qui règne entre l’animal et l’homme. C’est une véritable ode au parc ». Du coup, la recherche de talents est lancée pour cette grande mise en scène. Le zoo d’Anvers recherche en effet des centaines de volontaires : chanteurs, danseurs, acteurs, cuisiniers, couturiers, décorateurs… et même gardes d’enfants.

Et il poursuit : « Le spectacle réunira, sur la scène de la nouvelle Salle Reine Élisabeth, des centaines de volontaires ainsi que plusieurs vedettes musicales flamandes connues. Tout le monde peut participer, jeunes et moins jeunes, hommes et femmes. Nous recherchons surtout des gens passionnés et engagés en faveur de cet événement ».

Anvers promet de donner davantage de détails dans le courant du mois de janvier. Et côté naissance d’animaux ? « Rien de prévu actuellement mais pourquoi pas la naissance quand même d’un bébé gorille, qui sait ? », conclut la porte-parole.