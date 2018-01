Crise politique en RDC: Reynders met en garde les auteurs de la «répression brutale» des manifestations

«Avec mes collègues de l’UE nous avions appelé au respect de la liberté d’expression. Face à des événements aussi tragiques, la responsabilité individuelle des auteurs et de ceux qui n’ont pas respecté l’accord du 31/12 (dit de la Saint-Sylvestre, conclu en décembre 2016 entre la Majorité présidentielle et l’opposition et prévoyant un maintien de M. Kabila au pouvoir jusque fin 2017) est engagée», a-t-il affirmé sur Twitter.

Huit personnes ont trouvé la mort dimanche en RDC et une centaine d’autres ont été arrêtées, en marge de manifestations - à l’appel de catholiques congolais et auxquelles s’étaient associées l’opposition et la société civile - contre le maintien au pouvoir du président Kabila, dont le mandat a pris fin en décembre 2016.

L’Union européenne avait condamné le 11 décembre dernier les violations des droits de l’Homme en RDC ainsi que les actes de harcèlement à l’encontre d’acteurs politiques de l’opposition, de représentants des médias et de la société civile, ainsi qu’à l’encontre de défenseurs des droits de l’Homme.

Les ministres européens des Affaires étrangères avaient à cette occasion prolongé d’un an les sanctions visant seize responsables congolais - dont plusieurs ministres et des haut gradés militaires - impliqués, selon elle, dans de «graves violations des droits de l’homme».

Commentant les manifestations de dimanche, M. Reynders a aussi souligné, toujours sur son compte Twitter, que «de nombreux Congolais souhaitaient se recueillir et se rassembler pacifiquement à Kinshasa, Lubumbashi, Goma...».

«Ils se sont heurtés à une répression brutale. Plus que jamais, la mise en œuvre fidèle des accords de la Saint-Sylvestre s’impose», a-t-il déclaré.