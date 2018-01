Météo: la journée débutera sous de belles éclaircies avant de céder la place à la pluie, qui deviendra intense la nuit suivante

La journée de mardi verra d’abord quelques périodes de soleil avant que la nébulosité n’augmente et que de faibles pluies surviennent depuis la côte, indiquent les prévisions de l’Institut royal météorologique. Les maxima chatouilleront les 7 degrés à l’intérieur du pays.

En matinée, le soleil sera présent sur de nombreuses régions. La nébulosité sera toutefois encore temporairement plus abondante dans l’extrême est du pays, où quelques précipitations résiduelles resteront possibles.

Durant l’après-midi, les champs nuageux envahiront la Belgique depuis l’ouest et il pleuvra ensuite graduellement un peu partout. Les précipitations prendront éventuellement un caractère hivernal sur le relief.

En fin d’après-midi, les températures avoisineront les 2 degrés sur les hauteurs, 6 ou 7 degrés dans le centre et 8 degrés à la côte. Le vent sera modéré de secteur ouest revenant au secteur sud-sud-ouest. En fin de journée, dans le sud-ouest du pays et à la côte, le vent se renforcera pour devenir assez fort.

Mardi soir, il fera provisoirement plus sec. La nuit suivante, des pluies intenses envahiront à nouveau le territoire, donnant entre 5 et 10 l/m². Après minuit, un orage local n’est pas exclu. Les minima atteindront 4 à 9 degrés mais au fil des heures les températures grimperont jusqu’à 10 ou 11 degrés dans le centre. Le vent passera du sud au sud-ouest et deviendra fort à localement très fort partout dans l’intérieur. A la mer, il deviendra très fort. En deuxième partie de nuit, les rafales pourront atteindre les 110 km/h, voire davantage par endroits.