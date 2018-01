On a eu peur, dimanche, lorsque, à la fin de la rencontre entre Crystal Palace et Manchester City (0-0), Kevin De Bruyne était victime d’un terrible tacle lors d’une contre attaque et évacué sur civière.

Finalement, plus de peur que le mal pour le Diable rouge, qui pourrait même tenir sa place ce mardi soir face à Watford. Par contre, son agresseur, Jason Puncheon, s’en sort moins bien. Selon un premier scan, il s’avère que le joueur de Crystal Palace est touché au niveau des ligaments du genou. Résultat, il pourrait manquer plusieurs mois de compétition…