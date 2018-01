Dix-huit heures après son mariage, elle succombe au cancer du sein qui la rongeait

Rédaction en ligne

Le 23 décembre 2016, Heather Lindsay apprenait qu’elle souffrait d’un cancer du sein. Mais la jeune femme est amoureuse et elle compte bien lutter contre la maladie. Elle va d’ailleurs tout faire pour faire vaincre la vie. Et notamment, préparer son mariage. Mais un an plus tard, quelques heures après la célébration de son union sur son lit d’hôpital, elle va succomber.