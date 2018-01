Un cheval s'effondre pendant la parade du Nouvel An, à Londres (photo)

La parade est organisée par le lord maire de Westminster. Elle réunissait cette année quelque 8000 personnes en tout genre. Il y avait aussi bien des acrobates que des pom-pom girls ou des personnages historiques.

Soudainement un cheval s’est effondré au beau milieu de la parade, comme le montre le Daily Mail. Selon un témoin, l’animal était visiblement stressé par la foule et le bruit des orchestres et s’est d’abord dressé sur les jambes arrières avant qu’elles ne se prennent dans un harnais, ce qui a provoqué la chute.

Le cheval serait resté longuement au sol avant qu’on parvienne à l’aider à se redresser.

Horse collapses at the #NewYear's Day Parade 2018 in Waterloo Place. RM Press/Alamy https://t.co/TSVl7s0IOt pic.twitter.com/GlAoKNg2qv