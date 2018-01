Bruxelles: les parcs et les bois fermés en raison de vents violents attendus

L’Institut bruxellois pour la gestion de l’environnement recommande de ne pas circuler dans les parcs, bois et forêts de la Région entre mardi 18 heures et jeudi 4 janvier. L’accès à ces espaces sera interdit et, pour ceux ne disposant pas de dispositifs de fermeture, des avis seront apposés aux entrées. Les gardiens de parc et les surveillants forestiers seront également présents pour informer le public.

La réouverture est prévue jeudi en matinée, après inspection, nettoyage et sécurisation des espaces verts. Bruxelles Environnement préconise en outre d’éviter de se tenir à proximité des arbres.