Météo: des vents atteignant 120 kilomètres heure sont attendus la nuit prochaine

Mardi soir, la pluie quittera le pays par l’est et nous retrouverons provisoirement des conditions plus sèches avec de timides éclaircies. Pendant la nuit, les nuages reviendront rapidement en nombre et il pleuvra à nouveau à partir de la côte. En seconde partie de nuit, ces pluies s’intensifieront et pourront s’accompagner d’un coup de tonnerre. Les températures s’adouciront durant la nuit, atteignant localement 12 degrés.

Le vent sera d’abord modéré en soirée, mais il augmentera graduellement durant la nuit jusqu’à devenir tempétueux. Les rafales, à leur faîte, pourront atteindre 120 km/h sur tout le pays.

Mercredi, une zone de pluie et d’averses quittera la Belgique en direction de l’Allemagne. Le temps deviendra variable depuis le littoral, avec des éclaircies et quelques averses locales, surtout sur la moitié est. Les rafales de vent demeureront puissantes, pouvant atteindre 90 à 100 km/h pendant la journée.

Jeudi, une perturbation traversera la Belgique d’ouest en est. En matinée, la nébulosité augmentera et quelques faibles pluies seront déjà possibles sur l’ouest du pays alors qu’ailleurs le temps sera encore généralement sec avec des éclaircies.