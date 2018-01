Voici les grandes dates du sport en 2018: cette année doit être celle des Diables rouges!

Il y aura des Jeux olympiques d’hiver en 2018, mais aussi des championnats du monde et d’Europe à la pelle. Pourtant, un événement va focaliser l’attention de la planète sports: la Coupe du Monde de football en Russie. Toute la Belgique vibrera pour ses diables rouges du 14 juin au 15 juillet. Sans oublier des rendez-vous importants pour David Goffin et un Tour de France séduisant... Ne manquez rien des événements sportifs incontournables durant cette année 2018 !

Même pas le temps de jeter un regard nostalgique dans le rétro, l’année 2017 s’est à peine refermée que 2018 démarre sur les chapeaux de roue. Le Dakar s’élancera de Lima ce samedi 6 janvier. Les coureurs du peloton donneront les premiers coups de pédales le 11 au Tour Down Under. Les premières balles de l’Australian Open de tennis seront échangées dès le 15. Le championnat de Belgique de foot sortira déjà de sa mini hibernation le 19. Les Jeux olympiques d’hiver de Pyeongchang s’ouvriront le 9 février.

Et ça, ce n’est qu’un avant-goût d’une année riche en événements sportifs. Mais il y en a un qui va éclipser tous les autres: la Coupe du Monde de football en Russie, du 14 juin au 15 juillet. En 2014, 3,2 milliards de téléspectateurs à travers le globe avaient suivi le Mondial brésilien. Le record sera normalement battu cette année, avec un engouement qui ne fléchit pas pour le ballon rond.

En Belgique, comme dans les 31 autres pays qualifiés pour cette grand-messe, tout un peuple attend avec impatience de vibrer pour ses couleurs. Les Diables rouges sont prévenus: vu la clémence du tirage au sort (Angleterre, Tunisie, Panama), les huitièmes de finale sont un objectif minimum. La route des quarts passera, elle, normalement, par un succès face à la Pologne ou la Colombie. Là, pourrait attendre l’Allemagne, championne du monde en titre, ou le Brésil, recordman du nombre de victoires (5). Autant dire que faire mieux qu’il y a quatre ans (élimination 1-0 face à l’Argentine en quart) s’annonce ardu. En attendant, les amicaux de mars et mai/juin (encore à déterminer) permettront de patienter et de voir à quel niveau on peut fixer nos ambitions. Vivement le 18 juin (17h) et le coup d’envoi de Belgique-Panama à Sotchi que les choses sérieuses commencent !

