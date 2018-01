Avec plus de 10.000 voix, Eden Hazard a été élu « Diable rouge de l’année 2017 ». Le joueur de Chelsea devance largement Kevin De Bruyne, qui termine deuxième, et Romelu Lukaku, qui complète le podium.

Eden Hazard a été récompensé par les supporters des Diables Rouges. Le capitaine de l’équipe nationale a été élu «Diable de l’année» (Devil of the Year), a annoncé mardi l’Union belge de football. Le milieu offensif de Chelsea devance Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku.

Eden Hazard, international depuis 2008, compte 82 caps, 86 sélections et 21 buts. En 2017, il n’a pourtant disputé que 5 des 10 rencontres au programme des Diables, marquant quatre buts et délivrant deux assists. Avec son club, il a remporté son deuxième titre de champion d’Angleterre en mai 2017.

Hazard a récolté 10.280 votes des internautes, contre 4.710 pour De Bruyne et 3.223 pour Romelu Lukaku.

Quatorze joueurs étaient en lice pour décrocher cette distinction individuelle. En effet, Michy Batshuayi, Christian Benteke, Yannick Carrasco, Nacer Chadli, Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, Marouane Fellaini, Eden Hazard, Thorgan Hazard, Romelu Lukaku, Dries Mertens, Thomas Meunier, Youri Tielemans et Jan Vertonghen pouvaient succéder au palmarès à Dries Mertens, vainqueur l’an dernier, et à Kevin De Bruyne, lauréat en 2015.

L’an dernier, Dries Mertens avait devancé Eden Hazard et Radja Nainggolan. En 2015, Kevin De Bruyne était devant Dries Mertens et Radja Nainggolan.