Valentina M., 43 ans, est hospitalisée dans un état grave à Bruges depuis ce lundi matin suite à une mauvaise chute sur la patinoire située sur la place principale de la Venise du Nord. Selon le Nieuwsblad, elle a même été déclarée cliniquement morte par les docteurs.

Valentina, de Russie, avait rejoint une amie pour passer le nouvel an à Bruges. Quelques minutes après le passage à l’an neuf, la dame de 43 ans a décidé de monter sur la patinoire pour faire un petit pas de danse. Mais l’accès à la glace était fermé et donc interdit au public.

Pourtant, plusieurs personnes avaient tout de même décidé de se rendre sur la patinoire pour danser. Soudain, la touriste a glissé et s’est fracassé la tête contre la glace. Après avoir perdu connaissance durant quelques secondes, elle s’est toutefois relevée. Voulant s’assurer que tout allait bien malgré cela, elle s’est rendue dans un premier temps à l’hôpital de Bruges. Mais comme les médecins n’ont rien signalé de spécial, elle est rentrée chez elle.

Le lendemain matin, ce lundi donc, les secours étaient appelés et invités à se rendre d’urgence dans un petit Bed & Breakfast du centre de Bruges. Valentina était allongée sur son lit et ne répondait plus. Les chances de la voir surprise sont infimes.

La police de Bruges a ouvert une enquête.