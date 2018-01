Marchienne: 4 personnes intoxiquées au monoxyde de carbone

Un groupe électrogène défectueux a provoqué mardi après-midi des émanations de monoxyde de carbone dans une habitation de Marchienne-au-Pont (Charleroi). Quatre personnes ont été intoxiquées et transportées en milieu hospitalier.

Les faits sont survenus peu avant 15h00 dans une maison de la rue Emile Gantois à Marchienne-au-Pont, a indiqué le porte-parole de la zone de secours Hainaut-Est.

Un groupe électrogène, qui avait été installé dans une cave, a provoqué des émanations de monoxyde de carbone.

Avertis des faits, les secours ont envoyé une première ambulance sur les lieux. Le détecteur des intervenants a immédiatement confirmé une présence anormale de CO dans l’air. Trois ambulances et un SMUR ont alors été appelés en renfort. Au total, quatre personnes ont été prises en charge et transportées en milieu hospitalier. Elles ont été placées en caisson hyperbare afin d’éliminer les traces de monoxyde de carbone dans le sang.