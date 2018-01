Mardi dernier, Régis fait ses courses au Aldi de Tamines. Après un petit détour par la boucherie Renmans, l’homme s’avance vers sa voiture garée sur le parking. Ses deux bras sont monopolisés par le transport de ses courses.

Trois jeunes filles se dirigent vers lui. Il est alors 14 heures environ. « Elles parlaient une langue qui ressemblait à du slave », décrit-il. « Deux d’entre elles se sont approchées de moi, la troisième restait à l’écart. Celle qui se débrouillait en français m’a demandé la route pour se rendre à l’hôpital d’Auvelais. »

Régis indique le chemin et, pour le remercier, son interlocutrice l’embrasse sur la joue, la main sur l’épaule de son guide, en lui souhaitant un joyeux Noël. Quelques dizaines de minutes plus tard, Régis est à la station essence près du rond-point de la gare. Sa carte de banque, qui était dans la pochette extérieure de sa veste, avait disparu.

« Je suis rentré chez moi pour la faire bloquer, vers 15h », précise-t-il. « Je me suis ensuite rendu à ma banque Bpost où on m’a signalé qu’à 14h28, 500 euros avaient été débités à partir d’un distributeur Belfius. J’ai directement pensé aux deux filles et tout est devenu clair. »

> Au Aldi, les trois jeunes filles sont parvenus à obtenir le code de carte de banque.