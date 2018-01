Un match de suspension requis à l'encontre du joueur du Standard Uche Agbo

Le parquet de l’Union belge de football a requis un match de suspension (et 400 euros d’amende) à l’encontre d’Uche Agbo (Standard) exclu à Courtrai lors de la 21e journée du championnat de Belgique, le 27 décembre.

Uche Agbo avait été exclu à la 42e minute. Le Standard peut accepter la transaction. Dans le cas contraire, c’est la Commission des litiges de l’Union belge qui tranchera.

À sa sortie du terrain, Agbo avait été la cible des supporters courtraisiens et sa sortie du terrain fut houleuse. Une situation dénoncée par le club liégeois. Le milieu défensif de 22 ans a été « littéralement canardé de gobelets de bière » alors que d’autres supporters courtraisiens ont « scandé des propos racistes et xénophobes à son encontre », a regretté le Standard qui avait condamné ces comportements racistes. Agbo avait réagi par un doigt d’honneur en direction des tribunes et jeté une bouteille dans le public. Le parquet a ainsi proposé 1000 euros d’amende à l’encontre de Courtrai et 500 à l’encontre du Standard.