Leur maison détruite lors du réveillon de Noël: Maïté, Nicolas et leurs 3 enfants ont bénéficié d'un magnifique élan de solidarité

Le réveillon de Noël est, pour beaucoup, l’occasion de profiter de sa famille et se retrouver dans une ambiance conviviale. Pour Maïté, Nicolas et leurs enfants, ce 24 décembre 2017 a pourtant été le théâtre d’un événement bouleversant. Un incendie s’est déclaré au premier étage de leur habitation et ils ont presque tout perdu. Face à leur désarroi, l’école dans laquelle travaille Maïté depuis près de 10 ans, a lancé un appel à la solidarité sur sa page Facebook. Et nombreux sont ceux à y avoir répondu. De quoi mettre un peu de baume au cœur en cette période de fête.

C’est le matin du réveillon de Noël et Maïté et son mari Nicolas sont encore couchés. Ce qui s’annonçait être une excellente journée, va pourtant se transformer en désastre. Les parents sont rapidement éveillés par l’un de leurs jumeaux : il y a de la fumée qui s’échappe du grenier situé même étage. Maïté et Nicolas se précipitent hors de leur chambre et s’empressent de remplir des seaux d’eau pour maîtriser les flammes naissantes. « Je remplissais le seau et j’avais l’impression que le filet d’eau coulait pendant une éternité », nous confie Nicolas. « Quand nous sommes remontés, il était trop tard. Il y avait beaucoup trop de fumée. »

Une vingtaine de minutes plus tard, les pompiers sont sur les lieux. En une demi-heure à peine, Maïté, Nicolas, leurs jumeaux de 5 ans et leur petite fille de 16 mois se retrouvent sans maison ni effets personnels. « Nous avons perdu tous nos souvenirs », déplore Maïté.

Mais alors que tout semblait perdu, la famille a été soutenue grâce à un appel Facebook lancé par le pouvoir organisateur de l’école libre Saint-Barthélemy d’Heppignies dans laquelle Maïté enseigne depuis 10 ans.