Des vents jusqu'à 120km/h sur la Wapi: composez le 1722

Le numéro 1722 a pour objectif de désengorger les centres d’appels urgents 112 et de ne pas faire attendre inutilement les personnes dont la vie est en danger. Durant des tempêtes et des inondations, les centres d’appels urgents doivent en effet traiter jusqu’à cinq fois plus d’appels que d’habitude. Ce seront toujours les opérateurs des centres d’appels urgents 112 qui traiteront les appels au 1722, mais sur des lignes téléphoniques séparées afin de traiter en priorité les appels les plus urgents.

Si vous appelez le numéro d’urgence 112 pendant une tempête ou un orage pour des interventions de pompiers non urgentes, vous serez invités à former le 1722.

Si votre zone de secours dispose d’un formulaire électronique sur son site internet, vous pourrez aussi utiliser ce formulaire pour demander l’intervention des pompiers pour des dégâts dus à un orage et/ou à une inondation.

Après avoir formé le numéro 1722, il est ensuite important d’attendre patiemment l’arrivée des pompiers. Ils analysent les situations au cas par cas et déterminent qui doit être secouru en priorité. Cela signifie que vous devrez parfois attendre un peu plus longtemps avant de recevoir de l’aide afin de permettre aux pompiers de secourir d’abord les personnes dont la vie est en danger.