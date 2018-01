Accident de feux d'artifice à Louvain-la-Neuve: Jonathan a dû passer le réveillon à l'hôpital!

Jonathan et des amis ont fait exploser des pétards la nuit du réveillon sur la Grand-Place de Louvain-la-Neuve. Mais ces réjouissances illégales ont viré à l’accident. Jonathan a commencé l’année à l’hôpital. Anesthésie générale et perte de la motricité d’un doigt…

Il est environ 00h10 lorsque Jonathan et ses amis se mettent en cercle pour faire exploser des pétards. Le groupe était un peu plus tôt sur la Grand-Place de Louvain-la-Neuve pour fêter la nouvelle année avec les autres habitants de la commune. Tout se passait bien lorsqu’une personne, apparemment ivre, décide de faire des cumulets en plein milieu du cercle et à proximité des pétards.

> Jonathan (photo) raconte…