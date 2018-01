De Clercq opéré ce mardi du fémur et out plusieurs mois

Le Belge de 31 ans, arrivé en provenance de Lotto Soudal cet hiver, souffre d’une fracture de l’extrémité supérieure du fémur gauche et a déjà été opéré par le docteur Toon Claes à l’hôpital d’Herentals.

Le grimpeur, deux victoires au compteur, sera donc écarté plusieurs mois. « La fracture est lourde et nécessite le placement de vis au niveau du fémur. Il est compliqué d’estimer un retour à la compétition. En principe, Bart pourra reprendre l’entraînement à rythme modéré d’ici six semaines. Pour revenir en course, c’est une question de mois », a expliqué le médecein de l’équipe Wanty-Groupe Gobert Joost De Maeseneer.

De Clercq a remporté une étape du Tour d’Italie en 2011 et une autre sur le Tour de Pologne en 2015.