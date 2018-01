Intempéries à Charleroi: appel à la vigilance

Suite à l’annonce de vents violents, avec des rafales pouvant atteindre 90 voire 120 km/heure à partir de ce mercredi 3 janvier 2018 à 1h00 du matin et pouvant se prolonger jusqu’à 20h00, la Ville de Charleroi recommande la plus grande prudence à tous les citoyens.

Par mesure de précaution et pour des raisons de sécurité, l’accès aux parcs et cimetières situés sur le territoire de Charleroi est fortement déconseillé.

Les citoyens sont invités à appeler le 112 pour signaler tout encombrement sur la voie publique.

En cas d’urgence, les citoyens peuvent former le 101. Pour d‘autres types d’interventions (inondations, etc.), ils sont invités à former le 1722.