Météo: d'intenses averses avec un risque d'orage à prévoir toute la journée ainsi que des vents violents

En plus de la tempête, on attend un coéfficient de marée élevé à la mer.

Mercredi, les éclaircies alterneront avec des lignes d’averses éventuellement accompagnées d’un coup de tonnerre, principalement dans le nord-est du pays. Ensuite, en fin d’après- midi, le temps deviendra sec à partir du littoral. Les maxima varieront entre 6 et 10 degrés.

En matinée, le vent sera assez fort à fort dans l’intérieur et encore provisoirement très fort à la mer, de secteur ouest-sud-ouest. Les rafales pourront encore atteindre les 90 à 110 km/h en tout début de matinée sous les plus fortes averses, puis en cours d’après-midi le vent deviendra assez fort dans l’intérieur et fort au littoral avec des rafales jusqu’à 60 km/h.

Cette nuit, les dernières averses s’évacueront par l’est. Il fera alors sec avec des éclaircies. En seconde partie de nuit, la nébulosité augmentera depuis le sud-ouest. Les minima oscilleront entre 3 et 7 degrés. Dans les terres, le vent sera assez fort puis modéré de secteur ouest. À la mer, il restera fort à très fort. Les rafales pourront atteindre 60 km/h.

Jeudi, une perturbation traversera la Belgique du sud-ouest au nord-est. En matinée, la nébulosité augmentera à partir de la frontière française et quelques pluies faibles ou modérées sur tout le pays sont à prévoir. En cours d’après-midi, le temps deviendra plus sec avec la possibilité de quelques éclaircies à partir de la Côte.

Vendredi, le temps sera légèrement variable avec des éclaircies dans le nord-ouest et parfois quelques pluies dans la moitié sud-est du pays. Les maxima seront compris entre 5 et 9 degrés sous un vent faible à modéré de sud-ouest devenant par la suite faible de directions variées.