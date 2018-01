Lotto: 37 nouveaux millionnaires en 2017

Le tout dernier tirage du Lotto extra, le 31 décembre, n’aura plus rien changé à la statistique : le nombre de nouveaux millionnaires faits par la Loterie nationale en 2017 restera bloqué à 37. C’est-à-dire 35 lors de tirages normaux (ceux du mercredi et du samedi) et 2 lors de tirages spéciaux (le Lotto Extra). Ces tirages sont organisés lors de jours particuliers : deux vendredis 13 en 2017 (janvier et octobre), et les deux réveillons (24 et 31 décembre).

