Wallonie picarde: 50 interventions des pompiers pendant la nuit

La tempête Eleanor qui s’est abattue sur le Hainaut occidental a occupé les sapeurs pompiers de la zone de secours de Wapi une bonne partie de la nuit de mardi à mercredi. Ce mercredi matin, ces derniers sont également intervenus pour du tronçonnage, afin de couper certains arbres qui menaçaient de s’effondrer sur la voie publique. Au total, on dénombre une cinquantaine d’interventions des pompiers sur l’ensemble de la zone. Elles concernent notamment les communes de Tournai, Mouscron, Bernissart, Blaton, Ath, Lessines, Frasnes et Antoing, où beaucoup d’arbres, de toitures et de câbles électriques ont cédé sous la force du vent. Un arbre aurait même écrasé un véhicule, et sur l’autoroute A17 Courtrai-Mouscron, les services de secours de Mouscron sont t intervenus pour un arbre qui entravait les bandes de circulation. Fort heureusement, aucun blessé n’est à déplorer.