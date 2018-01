La tempête s’est calmée au bout de 10 minutes mais le ciel reste très menaçant.

De leur côté, les pompiers ont été appelés un peu partout ce matin (photos et vidéos) pour des branches arrachées et des arbres en travers de la chaussée, essentiellement du côté de Plainevaux (route du Condroz) et sur la route entre Chanxhe et Sprimont qui a été fermée à plusieurs endroits à la circulation.

« Nous en avons encore bien pour quatre heures de travail », a déclaré le dispatching pompiers à 9h30.

Sur la A 602, les automobilistes ont également été surpris par la tempête de grêle (vidéos)