Invité sur le plateau de « C à vous » phop, sur France 5, Christophe Dechavanne a raconté ses souvenirs et son attachement à la star du rock disparu le 6 décembre dernier.

Le célèbre animateur français est revenu, un mois après, sur la disparition de Johnny Hallyday en lui rendant un vibrant hommage lors de l’émission « C à vous » de ce 1 er janvier 2018. Une évocation qui l’a visiblement beaucoup ému. « Je ne m’attendais pas à avoir une réaction comme ça. Mais je suis un peu émotif, donc on va essayer de ne pas recommencer, mais je comprends absolument cette espèce de ferveur incroyable qu’il y a eu (à la Madeleine), ce rassemblement de gens dans cette même peine et ce double enthousiasme de fêter le départ de quelqu’un. Parce que Johnny c’est toutes nos générations confondues. »

Pourtant, Christophe Dechavanne n’a pas toujours apprécié le chanteur. « Il y a eu un âge où je l’ai trouvé ringard, et il y a eu un âge où je l’ai trouvé absolument incroyable. Je suis allé le voir sur scène dans des salles plus ou moins grandes, de l’Olympia au Stade de France, et ce type était un monstre extraordinaire, et d’une gentillesse incroyable. »

Une gentillesse qu’il a pu connaître lors de plusieurs rencontres dans le privé, dont l’une l’a notamment marqué. C’était à Saint-Barth, « je lui ai présenté ma fille qui était ado », raconte-t-il avant de poursuivre, « et elle m’a dit l’autre jour qu’elle se souviendra toute sa vie du regard qu’il a posé sur elle. Son regard de bonté, de sérénité et de carrure. De notre vivant on n’aura plus une star pareille ».