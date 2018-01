La tempête Eleanor est aussi passée par Mons-Borinage (vidéo)

Des dégâts matériels sont à signaler et les pompiers sont principalement intervenus pour sécuriser les voiries. Aucune victime n’est à signaler. Les dégâts sont par contre importants à Petit Dour dans la ferme de Yves Gossuin. Les serres n’ont pas tenu le choc face à la tornade.

E.G./ Autres photos : Facebook et RTL-TVI

Eleanor aura fait pas mal de dégâts cette nuit dans l’ensemble de la Belgique. Dans notre région, c’était néanmoins plutôt calme, les pompiers qui ont fait preuve de vigilance tout au long de la soirée, ont été épargnés.

À Mons et ses alentours, une dizaine d’interventions est à signaler. Des arbres menaçaient de tomber sur la voie publique et des branchages ont dû être évacués de la route. La tempête aurait néanmoins causé une infiltration d’eau sur les détecteurs incendie du Plaza Art, qui se sont déclenchés.

Du côté de Saint-Ghislain, on dénombre également une dizaine d’interventions, principalement pour des arbres arrachés et des câbles électriques qui menaçaient de tomber sur la voie publique.

À Sirault par exemple, un arbre est tombé au milieu de la rue Albert Bériot.

C’était enfin très calme à Quiévrain également. Les pompiers sont principalement intervenus en prévention et pour quelques tuiles arrachées.

A Dour, les pompiers ont également multiplié les sorties. La ferme de Yves Gossuin a quand même été touchée de manière importante. Dans la nuit, vers 4 heures, les serres n’ont pas tenu le choc face à la tornade. Les structures se sont cassées et envolées. Nos confrères de RTL-TVI précisent même que cela représente plus de 30.000 euros de dégâts. Le hangar a en effet été également touché. Les pièces envolées des serres et le vent violent ont également causé des dégâts dans le cimetière voisin, au niveau des pierres tombales, notamment.