La tour Eiffel reste fermée, ce mercredi, à cause de la tempête Eleanor

«En raison des fortes bourrasques de vent sur le parvis et pour des raisons de sécurité, la tour Eiffel n’a pas ouvert» mercredi matin, a indiqué une porte-parole.

Cette annonce intervient alors que la mairie de Paris a déjà annoncé que les espaces verts resteraient fermés toute la journée, «en raison des prévisions de Météo France, annonçant des vents forts autour de 80 km/h pouvant atteindre ponctuellement 100 km/h».

Un point météo sera fait en milieu de journée pour réévaluer la situation, a ajouté la SETE.

L’ouest, le nord de la France et l’Ile-de-France étaient touchées mercredi matin par la tempête Eleanor, qui provoque rafales de vents, coupures d’électricité et perturbations du trafic aérien. Le trafic aérien a ainsi été provisoirement suspendu mercredi matin sur les aéroports de Bâle-Mulhouse et de Strasbourg.