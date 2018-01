La tempête qui a frappé la Belgique cette nuit est exceptionnelle: "On n'avait plus vu de phénomène comme celui-là depuis 1993"

La tempête qui a frappé notre pays cette nuit est assez exceptionnelle, selon Pascal Mormal, Météorologue à l’Institut Royal Météorologue. « Une tempête, comme on l’a connu ici, généralisée sur toute la Belgique, ça fait 25 ans qu’on n’avait plus connu ça ! »

Pascal Mormal, Météorologue à l’Institut Royal Météorologue explique : « C’est tout de même un phénomène assez remarquable sur le pays. Il faut remonter à décembre 1993, si on exclut les phénomènes orageux, pour retrouver des vents aussi violents. On avait alors eu des valeurs égales ou supérieures à ce qu’on a connu cette nuit ».

Il tient également à faire la différence entre phénomène orageux et tempête, comme on a pu le connaître cette nuit. « Des vents violents, on en a régulièrement, mais c’est souvent localisé à cause d’un orage. Une tempête, comme on l’a connu ici, généralisée sur toute la Belgique, ça fait donc 25 ans qu’on n’avait plus connu ça ».

Ici, les rafales ont atteint jusqu’à 126km/h à Florennes. C’est très fort, mais encore rien comparé à ce qui s’était abattu sur la Belgique en 1990. Là, des pointes allant jusqu’à 168km/h avaient été enregistrées à Beauvechain. « C’était la tempête du siècle », rappelle le météorologue.

