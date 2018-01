Meghan Markle va-t-elle briser une grande tradition le jour de son mariage? Voici ce que voudrait la future épouse du Prince Harry

Leur mariage est l’un des événements les plus attendus de 2018. Et l’une décision de la future femme du Prince Harry risque de briser une grande tradition.

Le 19 mai prochain, Meghan Markle et le Prince Harry se diront oui. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le (futur) couple princier veut faire les choses à sa manière et caser avec les vieilles traditions. « Avec ce mariage, ils veulent tous les deux faire les choses à leur manière » a ainsi déclaré un proche de l’actrice américaine à Us Weekly.

Au point d’être prêt à briser certaines traditions. « Ils sont toujours conscients des traditions de leurs aînés, mais cette journée-là leur appartient et ils feront comme ils le veulent. » Et ce que souhaiterait Meghan Markle, c’est d’être accompagnée jusqu’à l’autel non pas par son père, mais par sa mère.

Une idée qui ne semble pas avoir effrayé le Palais de Kensigton qui serait même favorable à l’initiative. « Harry n’a jamais suivi les instructions, a poursuivi la source du magazine américain. Meghan et lui sont extrêmement indépendants. Je n’imagine pas une seconde qu’ils prévoient de s’asseoir et qu’ils attendent qu’on leur dise quoi faire. »