Voici la meilleure galette des rois à moins de 7€!

Présentes depuis près d’un mois dans les rayons de certaines grandes surfaces, les galettes des Rois ne seront reines que cette semaine où elles se retrouveront sur les tables de nombreuses familles, collègues ou amis. Une semaine qui permettra d’élire les rois et reines de l’année 2018. Nous avons testé les différentes galettes présentes en supermarchés, à l’aveugle, dans leur version la plus traditionnelle.

Pour élire la reine des galettes, les journalistes de la rédaction ont joués aux critiques culinaires d’un jour. Un verdict basé sur trois critères : l’aspect, le feuilletage et le goût. Trois aspects importants pour les amateurs de ce petit plaisir que l’on mange généralement le 6 janvier. « Mais nos clients ont de plus en plus l’habitude de consommer cette pâtisserie avant cette date », avoue Roel Dekelver, le porte-parole de Delhaize. Ce qui explique que la plupart des enseignes proposaient déjà leurs galettes aux clients quelques jours après la Saint-Nicolas… Et arrêteront la production à la fin du mois !

> La galette des rois du Delhaize sort du lot, voici pourquoi.