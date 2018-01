Le vent d’ouest diminuera légèrement pour redevenir assez fort. Les rafales diminueront de 90 km/ h à 50 km/h. Ce soir et la nuit prochaine, un courte accalmie sera observée avant de nouvelles pluies en seconde partie de nuit. Le vent diminuera temporairement.

Demain jeudi, le temps sera d’abord marqué par des pluies parfois sous forme d’averses. Ensuite, dans l’après-midi, le temps redeviendra plus sec à partir de l’ouest avec quelques éclaircies. Le temps sera doux avec des maxima de 9 à 13 degrés. Le vent de sud tournera à l’ouest en se renforçant pour devenir modéré à assez fort dans l’intérieur du pays avec des pointes de 70 km/h et fort le long du littoral avec des pointes de 80 km/h.

Vendredi, le temps sera variable avec une alternance de quelques éclaircies et de périodes très nuageuses donnant parfois lieu à des ondées par endroits. Sur le sud-est du pays, le ciel devrait être souvent très nuageux avec un risque plus important de pluie. Les maxima seront compris entre 5 et 10 degrés, sous un vent modéré de secteur sud-ouest.

Durant le week-end, des courants de nord-est progressivement plus frais circuleront sur notre territoire, juste à l’avant d’un front marquant la limite avec de l’air plus doux mais humide sur le nord de la France. La confrontation entre ces deux masses d’air au-dessus de nos régions, devrait être à l’origine d’un ciel très nuageux avec des périodes de pluie ou de neige (généralement fondante) à partir du sud-est. Les maxima seront compris entre 4 et 7 degrés samedi, et entre 1 et 5 degrés dimanche. Le vent de nord-est, parfois assez fort, augmentera la sensation de froid.