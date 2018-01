Le numéro spécial 1722 a reçu près de 3000 appels pour des dégâts provoqués par la tempête

Le numéro d’appel d’urgence 1722 a reçu 2.871 appels entre son activation mardi soir à 20h00 et mercredi matin à 8h00, indique la Sécurité civile. La majorité des appels concernait des arbres tombés, des inondations et des tuiles envolées.

La province qui a le plus sollicité le numéro d’urgence, avec plus d’un quart des appels, est le Brabant flamand. Liège (avec 12% des appels) et le Hainaut (9,5%) complètent le podium.

Le numéro 1722 a été mis en place le 1e août 2017 afin de désengorger le 112 quand il n’y a pas d’alerte vitale mais que l’intervention des pompiers est requise, comme lors d’un avis de tempête.

«Dans certaines provinces, nous recevons encore de nombreux appels de personnes qui remarquent seulement maintenant les dégâts. Le numéro 1722 restera donc accessible jusqu’à au moins (mercredi) soir», précise Thomas Biebauw, porte-parole de la Sécurité civile.