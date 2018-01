Un varan s'échappe de sa boîte à Hannut: une dame et son enfant, se sentant menacés, ont appelé les pompiers!

Le varan s’était échappé de la boîte dans laquelle il se trouvait et représentait un danger pour les deux occupants de la maison, une dame et son enfant. « Il peut y avoir morsure, griffure, coup avec la queue… Un varan peut atteindre une longueur de 2-3 mètres de long et représenter d’importants risques », a commenté le sergent Robert, chef de l’équipe.

Plus d’informations sur notre édition digitale