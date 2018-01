Le noeud papillon en bois de votre réveillon a peut-être été fabriqué... en prison!

Après le call-center inauguré à la prison de Beveren il y a quelques semaines, c’est un autre projet original qui se concrétise à la prison de Forest : un atelier de fabrication de nœuds papillon, de boutons de manchette et de porte-cartes… en bois. Des objets de luxe, qui exigent créativité et savoir-faire et qui se vendent dans une vingtaine de boutiques branchées ou haut de gamme comme Belynx à Liège, Hunting Lodge (Wavre), Rose & Van Geluwe, Bel’Arte (Bruxelles), Melting Pop (Grez-Doiceau), … Comptez 25 € environ pour deux boutons de manchette et 45 € pour un nœud pap.