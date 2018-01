Une touriste russe chute sur la patinoire de Bruges, refuse l'hospitalisation, et meurt quelques heures plus tard

L’accident s’est produit le 1er janvier 2018 vers 1h du matin. Malgré la fermeture de la patinoire au public, la dame avait décidé de monter sur la glace afin de célébrer le passage à l’an neuf. La touriste russe a cependant perdu l’équilibre et est tombée sur la tête. La victime est restée inconsciente pendant un certain temps mais elle a finalement repris connaissance. Alertés, les services de secours ont souhaité l’emmener à l’hôpital pour un examen plus approfondi mais la dame a refusé.

Quelques heures plus tard, elle a été retrouvée inconsciente dans la chambre qu’elle louait dans un B&B dans le centre de Bruges. À l’hôpital, la victime a été déclarée cliniquement morte. Elle est entre-temps décédée.

Aucune investigation supplémentaire ne sera menée sur cet accident. Selon les médecins, le lien entre la chute et l’hémorragie cérébrale qui a causé la mort de la victime est en effet clairement établi.