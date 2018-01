Il tue sa mère le soir du réveillon: il avait lancé un compte à rebours sur Internet annonçant le terrible assassinat

Le drame qui s’est joué le soir du réveillon à Remouillé, au sud de Nantes en France, aurait-il pu être évité ? Si l’on en croit les informations de Ouest-France, un compte à rebours annonçant l’assassinat de Thérèse Hamelin le 31 décembre à minuit avait été lancé publiquement sur Internet (il était d’ailleurs toujours accessible ce matin).

Et c’est malheureusement ce qui s’est produit dans la nuit de dimanche à lundi. Thérèse Hamelin a été assassinée d’un coup de couteau à la gorge par son fils de 36 ans, alors que celle-ci fêtait la nouvelle année en compagnie de son mari et trois couples d’amis. Le fils, atteint de fragilités psychologiques, s’était invité mais était resté en retrait. Jusqu’à l’heure fatidique où il a sorti un couteau avec lequel il a tué sa mère et frappé, à plusieurs reprises, son père.

Il s’est ensuite assis sur le canapé où il est resté jusqu’à son interpellation par la police, appelée par les convives sous le choc. Mis en examen pour assassinat et tentative d’assassinat, il a déclaré ne pas avoir voulu tuer son père mais seulement sa mère de 61 ans, dont il avait planifié le meurtre.