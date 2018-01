Six néonazis soupçonnés de terrorisme arrêtés à Birmingham

La police de Birmingham (West Midlands Police, Angleterre) a interpellé mercredi six personnes soupçonnés de terrorisme. Il s’agirait de cinq hommes et d’une femme, membres de l’organisation néonazie National Action.

Les six suspects ont entre 21 et 37 ans. On les soupçonne de planifier et de préparer un attentat. Ils ont pu être interpellés sur base d’informations fournies par les services de renseignement.

Les personnes interpellées sont originaires de Cambridge, Leicester et Wolverhampton. Plusieurs perquisitions ont aussi été menées.