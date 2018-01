Deux Montois, premiers d'un tournoi mondial de pêche à l'espadon!

Rédaction en ligne

C’est à Miami en Floride qu’ils devront aller chercher leur prix, en février prochain. Samuel Urbain, 31 ans et son père, Rudy, 60 ans, ont remporté la plus importante compétition internationale de « Tag and release ». Le « tournoi » est organisé par The Billfish foundation, un organisme américain. Les poissons sont pêchés, marqués et relâchés. Ce sont les Montois qui en ont marqué le plus en 2017. 31 espadons portent désormais la balise placée par les Montois.