Le point sur les chantiers routiers de Mons-Borinage

Les trous ne seront plus qu’un souvenir, promet le ministre.

Les autorités wallonnes (Carlo Di Antonio, la SOFICO -société wallonne de financement complémentaire des infrastructures- et la direction opérationnelle routes et bâtiments du SPW) font le point sur les principaux chantiers en cours sur les autoroutes et routes dont elles ont la charge.

En période hivernale, les activités sur les chantiers sont fortement réduites. Elles reprendront au printemps, lorsque les conditions météorologiques seront favorables à la tenue d’un travail de qualité, prévient en préambule le communiqué du ministre.

Dans notre région, deux gros chantiers sont en cours :

Le chantier de réhabilitation du revêtement de l’E19-E42/A7 entre Mons et Obourg (8 km) en direction de Bruxelles a débuté le 9 octobre dernier. La réfection des voies du milieu et de gauche est terminée sur l’entièreté du tronçon. Par contre, suite aux conditions météorologiques défavorables, la poursuite de la réhabilitation des deux derniers kilomètres de la voie de droite, ainsi que la réfection des échangeurs de Nimy et de Mons, seront effectuées au printemps prochain. La circulation est rétablie à la normale pendant toute la durée de la trêve hivernale.

Ce chantier est doté d’un budget de 5,1 millions.

La réhabilitation du tronçon Ghlin-Baudour de la route de Wallonie (N50). Ce chantier a débuté le 29 mai dernier. La première phase, qui visait à réhabiliter le carrefour à feux formé par la N50 et la rue des Azalées (dit carrefour « Air Liquide ») est terminée depuis début juillet. La deuxième phase, qui s’étend du carrefour à feux « Air Liquide » jusqu’à l’intersection avec la rue Louis Goblet, sera achevée au printemps prochain. La vitesse est actuellement réduite sur ce tronçon. La troisième phase, déjà également entamée, devra se poursuivre dans la foulée : elle concerne la réfection de la voirie entre le croisement avec la rue Louis Goblet et le carrefour avec la rue des Ayettes en direction de Hautrage. La circulation est réduite à une voie dans chaque sens sur ce tronçon.

Budget : 3 millions.