L'Ourthe déborde en région liégeoise: nos photos et vidéos spectaculaires

Les communes de Chaudfontaine, Comblain-au-Pont, Esneux et Sprimont sont concernées. Depuis ce matin, et suite à une pluie récurrente, l’Ourthe est en phase de pré-alerte de crue (photos et vidéo).

> Une tempête de grêle s’est abattue sur Liège ce matin (vidéo)

Elle est désormais sortie de son lit par endroit, comme vous pouvez le constater sur les clichés de notre photographe Thomas Van Ass.

Les pompiers de Liège sont débordés. Actuellement, ils comptent une trentaine d’interventions en attente.