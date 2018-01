Hommage à Johnny Hallyday à Paris: une star s'était glissée incognito parmi les bikers sur les Champs-Élysées, pour ne pas se «faire remarquer»

Johnny Hallyday est décédé durant la nuit du 5 au 6 décembre dernier, et un « hommage populaire » lui avait été rendu le 9 décembre, à Paris. Ce samedi-là, un cortège de 700 bikers avait descendu les Champs-Élysées pour escorter le cercueil du rockeur jusqu’à l’église de la Madeleine. Et un célèbre acteur français s’était glissé incognito parmi les bikers.

Ce jour-là, entre 800.000 et un million de personnes s’étaient rendues dans la capitale française pour dire adieu à Johnny Hallyday, qui fut enterré deux jours plus tard dans l’intimité à Saint-Barthélemy.

« Je ne me sentais pas légitime pour aller à l’église »

Dans le cortège de Harley Davidson, une célébrité était présente parmi les 700 bikers qui avaient descendu les Champs-Élysées. Si nos confrères du Parisien avaient révélé sa présence ce jour-là dans ce cortège, l’acteur Philippe Lellouche a expliqué ce mercredi dans l’émission Village Médias sur Europe 1 pourquoi il avait choisi d’être à cet endroit, incognito, plutôt qu’à l’église.

« Ils m’ont vu, mais ce n’était pas le but. J’étais avec tous mes copains motards et je ne me sentais pas légitime pour aller à l’église. J’ai rencontré Johnny en privé deux fois, ce qui m’empêche de revendiquer que c’était un copain, un ami. Il me semble que l’on va à des obsèques que si l’on est très ami. »

Philippe Lellouche (@phil_lellouche) était dans le cortège de motards aux funérailles de Johnny, incognito : "Je ne souhaitais pas me faire remarquer" #VillageMedias pic.twitter.com/AbuIJH7OqU — Village Médias (@VillageMedias) 3 janvier 2018

Mais il a accepté de rouler dans le cortège de motards. « Évidemment la réponse était oui, car c’était le sujet qui nous avait liés avec Johnny, et voilà. Mais ce n’était pas du tout pour me faire remarquer ».