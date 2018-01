Quand Bart De Wever utilise la force de Star Wars... c'est pour soulever la lunette des WC! (vidéo)

On connaissait l’amour que porte Bart De Wever pour les citations latines. On le savait moins fan de la saga Star Wars. Dans une vidéo, publiée sur Facebook pour ses vœux annuels, le président de la N-VA feint de soulever une lunettes des toilettes en utilisant la force

« Theo, je suis ton père ». S’il n’utilise pas encore cette réplique culte, Bart De Wever a choisi d’utiliser « Star Wars » pour souhaiter la bonne année à ses amis sur Facebook. Un moment d’humour déjà vu par plus de 19.000 personnes qui provoque le buzz en Flandre. « Désolé , mais j’ai grandi avec ça et je ne m’en débarrasserai jamais. Plus que jamais en 2018 : que la force soit avec vous ! », commente le président de la N-VA.