Wasmes: la toiture du site Bantuelle s'effondre face au vent

Dans la nuit de mardi à mercredi, la toiture de l’ancien site Bantuelles à Wasmes s’est écroulée à l’intérieur de l’édifice. Suite à cet effondrement, un des murs menaçait également de tomber sur la rue du pont d’Arcole. Par mesure de sécurité, la commune de Colfontaine a décidé de bloquer la route jusqu’à demain afin de rétablir la situation.

« Nous avons constaté les dégâts aux alentours de 8h30 ce matin. La toiture s’est effondrée et a provoqué la destruction d’une partie d’un des murs. À la limite, les tôles sont plus dangereuses que les briques. Une grue avec un bras de 25m interviendra dans la soirée pour le détruire et ainsi sécuriser les lieux », décrit le contremaître de la commune de Colfontaine Moreno Ronchi.

Signalons que le bâtiment désaffecté était en très mauvais état et devait de toute façon être démoli.