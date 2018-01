Bruxelles: voici quand sortir votre sapin

Les services de collecte des déchets à Bruxelles précisent que les sapins naturels doivent être déposés sans leurs décorations, pots, clous ou mottes de terre. Bruxelles Propreté admet toutefois le croisillon au pied du sapin.

En raison de l’avis de tempête qui est maintenu ce mercredi, Bruxelles Propreté demande par ailleurs de ne pas déposer les sapins la veille en soirée mais plutôt le matin de la collecte. Les arbres pourraient en effet être emportés et, dès lors, encombrer la chaussée. Les sapins collectés ou amenés aux parcs à container sont recyclés. Mélangés à d’autres déchets de composte classiques à cause de leur acidité, ils prennent environ six mois à se décomposer.