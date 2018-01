Découvrez la carte interactive des chantiers wallons pour la rentrée de 2018

Les chantiers qui ont pris fin en 2017

Commençons par les bonnes nouvelles de 2017. Quatre chantiers ont en effet été terminés à la fin de l’année dernière.

1. A54/E420 : Réhabilitation de l’autoroute entre Petit-Roeulx-Gosselies ouest vers Charleroi

Ce chantier visait à réhabiliter l’autoroute A54 entre Petit-Roeulx et Gosselies ouest, soit sur environ 17,5 km, uniquement en direction de Charleroi. Il consistait notamment à : réhabiliter le revêtement de l’autoroute (2 voies et bande d’arrêt d’urgence) ainsi que ses bretelles d’accès et de sortie ; remplacer, par endroit, la fondation de la chaussée ; réhabiliter des ponts inférieurs ; sécuriser des ponts supérieurs ; placer de nouveaux équipements de sécurité (béton en berme centrale et dispositifs métalliques en berme latérale) et de nouveaux dispositifs d’évacuation d’eau ; poser un portique de signalisation à l’échangeur de Thiméon ; remplacer l’éclairage par un dispositif LED ; réhabiliter l’aire de Fromiée.

Il s’est terminé le 22 décembre dernier. Quelques travaux de finition devront encore être effectués en début d’année 2018, mais ils ne nécessiteront qu’une signalisation légère.

2. E19/A7 – Seneffe : réhabilitation du pont de l’Ancien Canal

Ce chantier visait à remettre complètement à neuf le pont de l’Ancien Canal à Seneffe, long d’une centaine de mètres, en renouvelant : son revêtement, sa chape d’étanchéité, ses équipements de sécurité et ses garde-corps.

Les travaux ont été terminés le 6 décembre dernier.

3. A604 : Réhabilitation et rétrécissement de l’autoroute entre Seraing et Grâce-Hollogne

Le chantier de rétrécissement, de réfection et de sécurisation d’un tronçon de 5 kilomètres de l’A604 entre Seraing et Grâce-Hollogne a été terminé le 6 décembre 2017. Ce chantier concernait : le rétrécissement de ce tronçon de trois à deux voies de circulation afin d’y améliorer la sécurité ; le renouvellement du revêtement de la voirie ; la sécurisation du tronçon, notamment via le remplacement de certaines barrières de sécurité ; l’adaptation de la signalisation directionnelle.

4. N89 – La Roche-en-Ardenne : réhabilitation du pont du Faubourg

Le chantier de réhabilitation et de réaménagement du pont du Faubourg situé à La Roche-en-Ardenne (N89) a permis : de réhabiliter l’ouvrage d’art en le modernisant : il est doté de nouveaux équipements (dont garde-corps), d’un nouvel éclairage, d’une nouvelle étanchéité, de nouveaux trottoirs élargis et de nouveaux revêtements ; d’assurer la continuité des itinéraires piétons de la Rue du Pont, entre la Place du Bronze et la rue du Purnalet, ainsi que de la rue Clérue en bordure de l’Ourthe ; de poser un nouveau revêtement (pavés en béton) sur le trottoir du quai de l’Ourthe ; d’améliorer le virage sortant du Quai de l’Ourthe afin de faciliter la circulation.

Ces travaux ont été achevés le 15 décembre dernier.

Les chantiers longue durée qui vont se poursuivre en 2018

Mais la réhabilitation du réseau routier wallon est, elle, loin d’être terminée. 16 chantiers se poursuivront cette année avec une activité réduite en cette période hivernale, notamment à cause des conditions météo difficiles. Elles reprendront normalement au printemps pour respecter les dates de fin de travaux initialement prévues, sous réserve de conditions météorologiques favorables.

5. E42/A15 – Mise à trois voies entre Andenne et Daussoulx

Vitesse réduite à : 90km/h actuellement, 70 km/h à partir du printemps / Fin des travaux prévus : mi-2018

Un chantier visant à réhabiliter l’autoroute E42/A15 entre Andenne et Daussoulx ainsi qu’à doter ce tronçon d’une troisième voie, a débuté à la mi-août 2017. La durée totale du chantier est estimée à un an, sous réserve de conditions météorologiques favorables.

Ce chantier porte sur près de 15 kilomètres d’Andenne vers Daussoulx et sur plus de 13 kilomètres de Daussoulx vers Andenne.

En complément de cet élargissement et de cette réhabilitation (comprenant les ponts inférieurs sur le tronçon), d’autres travaux sont également prévus, à savoir :

Ø le remplacement des glissières de sécurité ainsi que de la signalisation verticale ;

Ø la création de parkings de co-voiturage à la sortie 10A (Fernelmont) pour 39 places et à la sortie 10 (Hingeon) pour 33 places ;

Ø la réfection et le curage des bassins d’orages sur la section ;

Ø la réhabilitation complète, dans les 2 sens, du parking de Fernelmont.

Les travaux sont interrompus pendant la période hivernale. La circulation s’effectue actuellement sur 2 bandes, avec une vitesse réduite à 90 km/h. Lorsque ce chantier reprendra au printemps prochain, comme pendant le reste des travaux, deux bandes seront maintenues avec une vitesse limitée à 70 km/h.

6. E42/A16 – Réhabilitation complète du pont de Pommeroeul

Vitesse réduite à : 50km/h / Fin des travaux prévus : fin 2019

Après des travaux préparatoires effectués en août dernier, le chantier de réfection du pont de Pommeroeul (pont 102) sur l’E42/A16, qui surplombe le canal Nimy-Blaton-Péronnes, a débuté le 13 novembre 2017.

Ce chantier prévoit le désamiantage, la démolition du pont de Pommeroeul et la reconstruction complète de l’ouvrage. Il est prévu pour une durée d’environ deux ans. Deux voies de circulation sont maintenues en direction de Tournai et une voie de circulation en direction de Mons. La vitesse est limitée à 50 km/h.

7. E42/A15 – Réhabilitation du Pont 34 de La Louvière

Vitesse réduite à : 70km/h vers Liège, 50km/h vers Mons / Fin des travaux prévus : mi-2019

Ce chantier, qui a débuté en avril 2015, vise à renforcer la structure métallique de l’ouvrage d’art et à remplacer le tablier du pont. L’entreprise travaille actuellement sur le renforcement de la structure métallique et le remplacement des appuis sur lesquels repose l’ouvrage, en-dessous du pont.

Deux bandes de circulation sont maintenues dans chaque sens, avec une vitesse limitée à 70 km/h vers Liège et 50km/h vers Mons. La fin de ce chantier est prévue à la mi-2019, sous réserve de conditions météorologiques favorables.

8. E411/A4 – Réhabilitation du Viaduc de Custinne

Vitesse réduite à : 50km/h / Fin des travaux prévus : août 2018

La réhabilitation du viaduc de Custinne a débuté le 3 avril 2017, après des travaux préparatoires. Deux voies de circulation sont maintenues dans chaque sens avec une vitesse limitée à 50 km/h. Les travaux devraient s’achever en août 2018, sous réserve de conditions météorologiques favorables.

9. E42/A27 – Sécurisation du pont de Dison

Vitesse réduite à : 70km/h / Fin des travaux prévus : avril 2018

Ce chantier, qui a débuté en avril 2017, vise à sécuriser le pont supportant l’autoroute E42/A27 à hauteur de Dison. Le chantier comprend le remplacement des glissières de sécurité en bermes centrale et latérale, ainsi que des poteaux d’éclairage (placement d’un dispositif LED) et le réaménagement de trottoirs de service.

Deux voies de circulation dans chaque sens sont maintenues avec une vitesse limitée à 70 km/h. Le chantier devrait être terminé en avril 2018, si les conditions météorologiques sont favorables.

10. E42/A27 – Réhabilitation du viaduc d’Ensival vers Battice

Vitesse réduite à : 70km/h vers Spa, 50km/h vers Battice / Fin des travaux prévus : avril 2018

Ce chantier de réhabilitation du viaduc d’Ensival a démarré en mai 2016 et porte uniquement sur les voies vers Battice. Il comporte le placement de panneaux anti-bruit. Deux voies rétrécies sont maintenues dans chaque sens avec une vitesse limitée à 70 km/h vers Spa et à 50 km/h vers Battice. Les travaux devraient être terminés en avril 2018, si les conditions météorologiques sont favorables.

11. N5/E420 – Réalisation du contournement de Couvin

Fin des travaux prévus : mi-2019

Ce vaste chantier, qui vise à construire un contournement d’environ 14 kilomètres au gabarit autoroutier, a débuté en octobre 2011. La phase 1B (4,6 km entre Frasnes et le Ry de Rome), a été inaugurée et ouverte au trafic le 17 octobre dernier. Les travaux de la deuxième phase (8,1 km entre le Ry de Rome et Brûly) ont commencé le 20 août 2015.

La phase III, qui consiste à construire une tranchée couverte à Frasnes sous les voies de la SNCB, a débuté le 3 octobre 2016. La fin du chantier est programmée pour mi-2019.

12. E19-E42/A7 – Réhabilitation du revêtement entre Mons et Obourg vers Bruxelles

Circulation rétablie à la normale pendant la trêve hivernale

Le chantier de réhabilitation du revêtement de l’E19-E42/A7 entre Mons et Obourg (8 km) en direction de Bruxelles a débuté le 9 octobre dernier. La réfection des voies du milieu et de gauche est terminée sur l’entièreté du tronçon. Par contre, suite aux conditions météorologiques défavorables, la poursuite de la réhabilitation des deux derniers kilomètres de la voie de droite, ainsi que la réfection des échangeurs de Nimy et de Mons, seront effectuées au printemps prochain.

La circulation est rétablie à la normale pendant toute la durée de la trêve hivernale.

13. E429/A8 – Réfection du revêtement entre Tubize et Hoves vers Tournai

Travaux interrompus / Vitesse TOUJOURS réduite à : 90km/h

Le chantier de réhabilitation du revêtement de l’E429/A8 entre Tubize et Hoves (10 km) en direction de Tournai, qui a débuté le 28 octobre dernier, a été interrompu depuis le jeudi 21 décembre et ce, pour toute la période hivernale. Les voies sont libérées sur cette zone mais elles ne peuvent être empruntées qu’à la vitesse réduite de 90 km/h puisque la couche de roulage n’a pu être posée avant l’arrivée des conditions hivernales.

En effet, les réparations de béton plus conséquentes que prévues ainsi que les conditions météorologiques particulièrement défavorables à la pose de certains matériaux ont retardé le planning initial de ce chantier qui a débuté le 28 octobre dernier. Les travaux déjà effectués (structure de la chaussée réhabilitée) permettent de faire à nouveau circuler des véhicules sur la zone concernée à vitesse réduite. La couche supérieure de roulage ne pourra être posée qu’au printemps prochain, lorsque les conditions météorologiques permettront de réaliser un travail de qualité.

14. E25/A26 – Réhabilitation du viaduc d’Houffalize

Circulation rétablie à la normale pendant la trêve hivernale

Ce chantier de réhabilitation du viaduc d’Houffalize, qui a débuté au printemps 2017, est interrompu pendant la trêve hivernale. La circulation est rétablie à deux voies dans chaque sens. Au printemps prochain, il restera à effectuer quelques travaux de réparation sous le viaduc. Lors de la réalisation de ces travaux, la voie de droite sera soustraite à la circulation.

15. Réhabilitation du R9 de Charleroi

Ce chantier vise à réhabiliter la partie sud (aérienne), sur un tronçon de 1,8 kilomètre, entre la rue de l’Acier et la Porte de La Neuville. 15 ponts, 9 viaducs, ainsi que 9 accès et sorties sont mis à nu et réparés en profondeur. La troisième phase de la partie génie civil de ce chantier se poursuit actuellement sur l’anneau extérieur.

Depuis l’accès « Porte de la Villette », jusqu’à la sortie vers l’A503 « Porte de France », la circulation est maintenue par endroit à une seule voie. La libération des voies interviendra dès que les conditions météos permettront de finaliser le travail sur ce tronçon. L’accès au R9 depuis la rue des Rivages est toujours en travaux.

La bretelle de sortie du R9 vers l’A503 (« Porte de France ») a été rouverte à la circulation le 14 décembre.

La remise en peinture des structures métalliques portantes, qui a déjà débuté, se prolongera jusqu’à la fin de l’année 2018. Pendant la période de remise en peinture, les deux bandes extérieures de l’autoroute seront régulièrement fermées à la circulation.

16. R3 – Réfection du revêtement entre Hublinblu et Blanche-Borne vers Châtelet

Circulation rétablie à la normale pendant la trêve hivernale

Un chantier de réhabilitation du revêtement du R3 entre Hublinbu et Blanche-Borne, en direction de Châtelet, a débuté le 16 octobre dernier. La phase 1 (réhabilitation de la voie de gauche, puis de la voie du milieu et celle de gauche dès la BK 12 où le R3 est à trois bandes) a pu être effectuée avant la mi-novembre. Les phases 2 (l’accès au R3 nº8 « Couillet », sens vers Gouy-lez-Piéton), 3 (réhabilitation de la voie de droite, puis de celles de droite et du milieu dès la BK 12 où le R3 est à trois bandes) et 4 (sortie nº8 « Couillet », sens vers Heppignies), initialement prévues à la fin 2017, sont reportées au printemps 2018 au vu des conditions climatiques non-favorables à la poursuite du chantier. La circulation est rétablie à la normale pendant toute la durée d’interruption du chantier.

17. N58 – Réfection du revêtement entre Frelinghien et Comines

Ce chantier a débuté le 13 novembre dernier et vise à réhabiliter le revêtement de la N58 entre Frelinghien (BK 40.2) et Comines-Warneton (BK 27.4) soit sur environ 13 km, dans les deux sens de circulation.

Depuis le vendredi 22 décembre, la première phase du chantier, qui visait à réhabiliter 8 km de la nationale depuis la frontière française, vers la Flandre est achevée. Les voies ont été libérées.

Vers la France, par contre, une seule voie reste disponible cet hiver depuis le lieu-dit du « Cœur joyeux » : la bande de circulation qui a accueilli le trafic pendant le chantier devra faire l’objet d’une rénovation au printemps prochain, lors de la poursuite du chantier, avant de pouvoir être à nouveau empruntée en toute sécurité par les usagers. Il est impossible de réaliser ces travaux pendant l’hiver. Cette rénovation des voies vers la France était déjà programmée initialement.

18. N50 – Réhabilitation du tronçon Ghlin-Baudour

Vitesse réduite sur le tronçon / Fin des travaux prévus : printemps 2018

Ce chantier, qui a débuté le 29 mai dernier, vise à réhabiliter la N50/Route de Wallonie, entre Ghlin et Baudour. La première phase du chantier, qui visait à réhabiliter le carrefour à feux formé par la N50 et la rue des Azalées (dit carrefour « Air Liquide ») est terminée depuis début juillet. La deuxième phase qui s’étend du carrefour à feux « Air Liquide », jusqu’à l’intersection avec la rue Louis Goblet, sera achevée au printemps prochain. La vitesse est actuellement réduite sur ce tronçon.

La troisième phase, déjà également entamée, devra se poursuivre dans la foulée : elle concerne la réfection de la voirie entre le croisement avec la rue Louis Goblet et le carrefour avec la rue des Ayettes en direction de Hautrage. La circulation est réduite à une voie dans chaque sens sur ce tronçon.

19. Tournai- Réhabilitation et sécurisation du Boulevard de Marvis (R52)

Vitesse réduite à : 30km/h de la rue de la Lys à un petit tronçon du boulevard de Marvis / Fin des travaux prévus : début 2018

Ce chantier, qui a débuté le 7 août dernier, vise à réhabiliter et sécuriser le boulevard de Marvis et ses alentours. Depuis le vendredi 22 décembre, le boulevard de Marvis (R52), ainsi que la rue de Lys, sont à nouveau ouverts au trafic. La rue de la Lys et un petit tronçon du boulevard de Marvis (entre le carrefour avec la rue de la Lys et le pont Devallée) sont cependant limités à une vitesse de 30 km/h. Les conditions météorologiques de ces dernières semaines n’ont pas permis d’y placer la dernière couche de revêtement.

Cette opération sera donc effectuée au mois de mars prochain et ne devrait nécessiter que quelques jours de travail. L’éclairage provisoire devra également faire place à un éclairage définitif et les pistes cyclables devront être achevées. Les feux de signalisation du carrefour formé par la rue de Lys, la rue du Caporal Méaux et le boulevard de Marvis n’ont pas encore pu être installés. Il est donc pour l’instant impossible, pour des raisons de sécurité, de traverser ce carrefour qui sera entravé en berme centrale. Les véhicules peuvent uniquement tourner à droite, et non à gauche.

Par ailleurs, le chantier portera en janvier sur le pont Devallée pour une période d’environ deux mois. L’impact sur la circulation sera limité puisque les usagers pourront emprunter le nouveau pont.

20. N6 – Hennuyères : Aménagement du rond-point du Flament

Fin des travaux prévus : printemps 2018

Ce chantier concerne l’aménagement du rond-point dit du Flament, au croisement de la N6 avec les rues de la Libération et du Flament. Il consiste à construire un nouveau rond-point et ses accès, ainsi qu’à réhabiliter la voirie en amont et aval de ce nouveau giratoire. Les travaux ont débuté à la fin du mois d’avril 2016 et se termineront au printemps 2018.

Le rond-point a été ouvert à la circulation, mais la dernière couche de revêtement n’a pas encore pu être posée en raison des conditions météorologiques. L’éclairage sera également placé au début de l’année 2018.