Le message émouvant d'Emma Smet, la petite fille de Johnny Hallyday

C’est avec un message très touchant que la fille de David Hallyday et d’Estelle Lefébure a souhaité ses voeux. Un message qui témoigne, à nouveau, de la douleur qu’elle a ressentie après la disparition de Johnny. « Bonne année, l’année dernière a été pleine de hauts et de bas, donc je voudrais remercier tout le monde, ma famille et mes amis qui m’ont aidée à traverser tout ça », a-t-elle écrit en dessous de la photo. « J’ai grandi, j’ai appris de mes erreurs, j’ai retrouvé le sourire après les épreuves et je suis reconnaissante d’en être là aujourd’hui. 2018 sera une bonne année. Diffusez l’amour où que vous soyez. Je vous souhaite le meilleur. »

Pour rappel, Emma Smet a passé Noël avec sa sœur Ilona. Les deux jeunes femmes, nouvelles stars du clan Hallyday, se sont retrouvées à Los Angeles pour fêter, ensemble, leur premier Noël sans leur grand-père adoré.