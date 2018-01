De nouveaux monticules de sable, de un mètre à un mètre et demi de haut, à la côte en raison de la tempête

La tempête a ramené du sable vers les terres le long de toute la côte. Les monticules de sables qui se sont formés mesurent entre un mètre et un mètre et demi de haut. Il faudra plusieurs marées basses pour évaluer précisément la situation et savoir si des mesures sont nécessaires. Un état des lieux est prévu pour la semaine prochaine.

En attendant, les monticules de sables seront détruits pour des raisons de sécurité et pour ne pas mettre en péril certains événements. Les travaux ne pourront démarrer que vendredi, le niveau d’eau étant encore trop haut.

La prudence reste de mise sur la plage, les monticules pouvant s’effondrer.