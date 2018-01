Il se jette du huitième étage pour se suicider et tombe sur un bébé de 21 mois: à l'arrivée des ambulanciers, il est déjà trop tard pour le petit garçon (photos)

Le drame s’est produit à Zaporižžja, dans le sud-est de l’Ukraine le jour du nouvel an. Anna Polishchuk et son mari fêtaient le réveillon chez les parents de cette première avec leur bébé de 21 mois. Au moment de partir, l’homme a attendu sa femme dehors avec son bébé, sous un immeuble. C’est là que, soudainement, un homme est tombé du ciel et a, malheureusement, terminé sa course sur le bébé. Il venait en fait de se suicider en se jetant du huitième étage. Le papa, qui a assisté impuissant à la scène, a directement appelé les secours.

Malheureusement, les ambulanciers n’ont pas pu réanimer l’enfant, malgré tous leurs efforts. Le cœur de celui-ci avait cessé de battre dans l’ambulance, quelques minutes après leur arrivé. Anna, n’a pris connaissance du drame qu’au moment où les ambulanciers se démenaient pour réanimer le bébé. « J’ai entendu un bruit sourd puis, j’ai vu la mère se précipiter dans la rue, explique un voisin comme le rapporte le Daily Mail. Je l’ai vu courir vers l’ambulance et une fois devant, elle a compris ce qui s’était passé. J’ai dû fermer les fenêtres pour ne pas entendre ses cris de douleur, ils étaient déchirants. »

L’homme qui s’est suicidé est également mort sur le coup. Il s’agissait d’un Ukrainien de 39 ans qui connaissait la petite famille et était décrit, par ses voisins, comme une bonne personne mais qui connaissait des problèmes avec l’alcool.